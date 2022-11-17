التحقيق مع وزير العدل البريطاني بتهمة التنمر وتخويف موظفيه

هبة بريس _ وكالات

وافق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على إجراء تحقيق مستقل في شكويين رسميتين ضد نائبه ووزير العدل في الحكومة البريطانية، دومينيك راب، بسبب سلوكه السابق عندما تولى وزارة العدل في عهد بوريس جونسون.

واتُهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني، بالتنمر والتصرف بعدوانية تجاه موظفيه، وإشاعة “ثقافة الخوف” بين الموظفين، لكنه ينفي تلك الادعاءات، مؤكدا أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق في سلوكه، وفقا لـ”بي بي سي”.

وقال راب في رسالة إلى سوناك إن الشكاوى تتعلق بفترة عمله وزيرا للعدل، ووزيرا للخارجية، في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وأضاف أنه “لا يتسامح أبدا مع التنمر”، و”يسعى دائما إلى تعزيز وتمكين” موظفي الخدمة المدنية.

وجاءت رسالة راب قبل أسئلة رئيس الوزراء، حين تولى الجلسة نيابة عن سوناك الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال راب لنواب البرلمان إنه فهم أن الشكاوى تجاهه قدمت يوم الثلاثاء وأبلغ بها صباح الأربعاء، مضيفا: “أنا واثق من أنني تصرفت بشكل احترافي طوال الوقت. سأدحض وأرد تماما أيا من الادعاءات المقدمة”.

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