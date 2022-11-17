حريق في بناية شمال غزة ي_ودي بحياة 21 مواطنا بينهم أطفال

هبة بريس

في فاجعة كبيرة هزت قطاع غزة، مساء الخميس، قضى عدد كبير من المواطنين حرقا، جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني في مخيم جباليا المكتظ بالسكان (شمال).

وحسب تقارير أولية، قضى 21 مواطنا، وأصيب عدد آخر بحروق بدرجات متفاوتة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من إجلاء الضحايا والمصابين ونقلهم إلى المشافي، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي نشب في شقة سكنية، وسرعان ما وصل إلى باقي المبنى السكني وأتى على أجزاء كبيرة منه.

وسجل من بين الضحايا أطفال ونساء، فيما يتوقع أن يزداد العدد في الساعات القادمة، بعد إعلان الجهات الطبية المختصة عن الأرقام النهائية، ومعرفة مصير المصابين ذوي الحالات الخطرة.

وقال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير، لافتا إلى وجود عدد من الوفيات والإصابات.

وانتشرت على مواقع التواصل لقطات مصورة تظهر النيران وهي تأتي على المبنى السكني، فيما عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

ووفق مصادر محلية، فإن فرق إنقاذ من عدة مناطق في القطاع توجهت إلى المكان من أجل المساعدة في إخماد الحريق، فيما وصل عدد من المسؤولين لمتابعة التطورات على الأرض.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0