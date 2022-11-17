حريق في بناية شمال غزة ي_ودي بحياة 21 مواطنا بينهم أطفال

2022-11-17 / 21:18
7
هبة بريس

في فاجعة كبيرة هزت قطاع غزة، مساء الخميس، قضى عدد كبير من المواطنين حرقا، جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني في مخيم جباليا المكتظ بالسكان (شمال).

وحسب تقارير أولية، قضى 21 مواطنا، وأصيب عدد آخر بحروق بدرجات متفاوتة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من إجلاء الضحايا والمصابين ونقلهم إلى المشافي، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي نشب في شقة سكنية، وسرعان ما وصل إلى باقي المبنى السكني وأتى على أجزاء كبيرة منه.

وسجل من بين الضحايا أطفال ونساء، فيما يتوقع أن يزداد العدد في الساعات القادمة، بعد إعلان الجهات الطبية المختصة عن الأرقام النهائية، ومعرفة مصير المصابين ذوي الحالات الخطرة.

وقال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير، لافتا إلى وجود عدد من الوفيات والإصابات.

وانتشرت على مواقع التواصل لقطات مصورة تظهر النيران وهي تأتي على المبنى السكني، فيما عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

ووفق مصادر محلية، فإن فرق إنقاذ من عدة مناطق في القطاع توجهت إلى المكان من أجل المساعدة في إخماد الحريق، فيما وصل عدد من المسؤولين لمتابعة التطورات على الأرض.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الموريتاني يراسل الملك محمد السادس

الرئيس الموريتاني يراسل الملك محمد السادس

2022-11-17 / 22:05
Photo of التحقيق مع وزير العدل البريطاني بتهمة التنمر وتخويف موظفيه

التحقيق مع وزير العدل البريطاني بتهمة التنمر وتخويف موظفيه

2022-11-17 / 21:28
Photo of رسميا.. ساديو ماني خارج مونديال قطر

رسميا.. ساديو ماني خارج مونديال قطر

2022-11-17 / 21:10
Photo of الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عودة بطولة الأندية العربية

الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عودة بطولة الأندية العربية

2022-11-17 / 21:05
Photo of انقسام في صفوف المحامين بسبب اتفاق مع الحكومة بشأن الملف الضريبي

انقسام في صفوف المحامين بسبب اتفاق مع الحكومة بشأن…

2022-11-17 / 20:43
Photo of بيلوسي تتخلى عن تزعم الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي

بيلوسي تتخلى عن تزعم الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي

2022-11-17 / 20:20
Photo of لائحة أعضاء الجدد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

لائحة أعضاء الجدد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

2022-11-17 / 20:12
Photo of الأخضر” ينهي تداولات الخميس ببورصة البيضاء

الأخضر” ينهي تداولات الخميس ببورصة البيضاء

2022-11-17 / 19:47
Photo of القنيطرة.. إيقاف شخصين متورطين في تنظيم الهجرة السرية

القنيطرة.. إيقاف شخصين متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2022-11-17 / 12:04
Photo of أسود الأطلس” يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة جورجيا

أسود الأطلس” يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة جورجيا

2022-11-16 / 22:12

‫7 تعليقات

  4. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته اللهم امين يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق