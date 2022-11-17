رسميا.. ساديو ماني خارج مونديال قطر
هبة بريس _ الرباط
سيغيب النجم ساديو ماني عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لإصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الخميس الاتحاد السنغالي للعبة.
وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب “أسود التيرانغا” على موقع تويتر “للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم”.
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9 تعليقات
لاهو لعب ولا صلاح لعب
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ألف سلامة عليك يا سيد
خسارة أُضيفت إلى خسائر هذا المونديال
لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب باذن الله
للاسف ضربة موجعة للمنتخب السنغالي
ربي يشفيه
نطالب بتأجيل كأس العالم حتى رجعوا أسد التيرانجا
شفاك الله
كل التوفيق لأسود التيرانج
الساحر الذي توقع وفاة ساديو ماني
ربما هو من قام بتعطيل ماني