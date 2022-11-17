الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عودة بطولة الأندية العربية

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عودة منافسة بطولة الأندية العربية، بداية من سنة 2023.

ووقع الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الخميس، عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة لرعاية بطولة الأندية العربية، لمدة 3 سنوات، بداية من سنة 2023.

يذكر أن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، توج بآخر نسخة لبطولة الأندية العربية، والتي حملت اسم بطولة كأس محمد السادس، على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح. وقد أقيمت المباراة في الرباط في 21 غشت 2021.

وكان الأمين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي قد صرح في حديث تلفزيوني بأن “بطولة الأندية مستمرة.. ستكون بنفس المزايا السابقة، لكن الآلية ستعلن في مرحلة مقبلة. نأمل الانطلاق بها بداية الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح ونعلن عنه. وبعد كأس العالم (قطر 2022) سننطلق في مراحلها المختلفة”.

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