لائحة أعضاء الجدد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

هبة بريس _ الرباط

جاء في بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه تبعاً لتعيين الملك محمد السادسه أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المنتمين لفئة الخبراء والمتخصصين، ووفقا لمسطرة التعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس، فإن تركيبة هذا الأخير هي كالآتي:

الخبراء والمتخصصون

أمينة لمريني الوهابي، رئيسة سابقة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مفتشة تربوية للتعليم (متقاعدة)؛

جميل السالمي، خبير دولي في مجال التربية وإصلاح النظم التعليمية، مستشار للعديد من الحكومات والمنظمات الدولية؛

أمين بنسعيد، رئيس جامعة الأخوين، إفران؛

يوسف السعداني حساني، مدير الدراسات الاقتصادية في صندوق الإيداع والتدبير؛

آسية أقصبي مسفر، أستاذة بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ومؤسسة المدرسة العليا لعلم النفس-الدار البيضاء؛

محمد الصغير جنجار، نائب مدير مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية؛

حميد بوشيخي، أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للاقتصاد والعلوم التجارية (ESSEC) ، فرنسا؛

محمد البرنوصي، مدير المعهد الوطني العالي لأستاذية التربية التابع لأكاديمية نانت بفرنسا؛

عائشة الحجامي، أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض- مراكش، باحثة في العلوم القانونية والدينية؛

ليلى بنسليمان، مديرة معهد ألبير كامو مراكش، والرئيسة المؤسسة لجمعية أصدقاء المدرسة العمومية؛

مختاري قويدر، مستشار نائب الرئيس للأبحاث ونائب عميد كلية الدراسات العليا بجامعة تكساس في تايلر بالولايات المتحدة الأمريكية؛

أمال الفلاح السغروشني، مديرة المركز الدولي للذكاء الاصطناعي “حركة الذكاء الاصطناعي”، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

صلاح الوديع، أستاذ بمعهد الدراسات العليا للتسيير بالدار البيضاء؛

فؤاد شفيقي، مفتش عام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدير المناهج سابقاً؛

جمال بلحرش، المدير العام لشركة “Deo Conseil International”، رئيس مؤسسة زاكورة.

مولاي ادريس العلوي، الأمين العام للعصبة المغربية لحماية الطفولة؛

محمد أمين الصبيحي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ووزير الثقافة سابقا؛

محمد سلاسي سنو، مقاول وعضو لجنة اليقظة لسوق الشغل بوزارة الشغل؛

رشيد بن الزين، أستاذ التعليم العالي بجامعة لوفان الكاثوليكية- بلجيكا، متخصص في التربية الدينية والإسلام في أوروبا والعلوم السياسية.

فاطمة الزهراء بياز، المديرة العامة لشركة “New Work Lab”الدار البيضاء.

أعضاء الحكومة

شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛

يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات؛

عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل؛

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات

محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛

أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان؛

عمر الفاسي الفهري، أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛

أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛

لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

جميلة العلمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛

يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛

عبد السميح محمود، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

ممثلو البرلمان

محمد غيات، نائب برلماني، ممثل عن الأغلبية، حزب التجمع الوطني للأحرار.

ادريس السنتيسي، نائب برلماني، ممثل عن المعارضة، حزب الحركة الشعبية؛

أحمد أخشيشن، مستشار برلماني، ممثل عن الأغلبية، حزب الاصالة والمعاصرة؛

أمبارك السباعي، مستشار برلماني، ممثل عن المعارضة، حزب الحركة الشعبية.

ممثلو مؤسسات التربية والتكوين

عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، أكادير؛

سعيد العامري، مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛

محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛

مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال –خنيفرة؛

حسن جباح، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.

ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

خالد اجباري، ممثل الاتحاد المغربي للشغل؛

حياة الدرعي، ممثلة الاتحاد المغربي للشغل؛

عبد الغني الراقي، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

حكمة السوري، ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛

يوسف علاكوش، ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

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