بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء

الأخضر” ينهي تداولات الخميس ببورصة البيضاء

2022-11-17 / 19:47
0
هبة بريس _ اقتصاد

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأخضر.

وهكذا حقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 1,89 في المائة، منتقلا بذلك إلى 10.821,89 نقطة

بدوره، تعزز مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 2,35 في المائة، منتقلا إلى 871,85 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تقدما بنسبة 2,33 في المائة، منتقلا إلى 817,99 نقطة.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر “إف إس تي إي-سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل-ليكيد”، ارتفاعا على التوالي بـ 2,35 في المائة إلى 9.936,29 نقطة، و2,19 في المائة إلى 9.066,72 نقطة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القنيطرة.. إيقاف شخصين متورطين في تنظيم الهجرة السرية

القنيطرة.. إيقاف شخصين متورطين في تنظيم الهجرة السرية

2022-11-17 / 12:04
Photo of أسود الأطلس” يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة جورجيا

أسود الأطلس” يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة جورجيا

2022-11-16 / 22:12
Photo of مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر الصحية

مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر…

2022-11-16 / 14:58

قيادة “البام” تجمد عضوية النائب المهاجري

2022-11-14 / 20:43
Photo of طائرتا “كاندير” تحاولان إخماد حريق يهدد دواوير بتاونات

طائرتا “كاندير” تحاولان إخماد حريق يهدد دواوير بتاونات

2022-11-13 / 14:34
Photo of تظاهرة رياضية تلاميذية بالجديدة لاكتشاف المواهب الكروية في سن 13 و14 سنة

تظاهرة رياضية تلاميذية بالجديدة لاكتشاف المواهب الكروية في سن…

2022-11-12 / 22:01
Photo of صرخ “الله أكبر”.. كشف هوية قات_ل الشرطي في بروكسل

صرخ “الله أكبر”.. كشف هوية قات_ل الشرطي في بروكسل

2022-11-11 / 22:34
Photo of تعطل بعض ماكينات التصويت في أريزونا

تعطل بعض ماكينات التصويت في أريزونا

2022-11-08 / 23:41
Photo of مجلس النواب يصادق على مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية

مجلس النواب يصادق على مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية

2022-11-07 / 23:20

سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا –

2022-11-06 / 12:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق