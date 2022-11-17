الأخضر” ينهي تداولات الخميس ببورصة البيضاء

هبة بريس _ اقتصاد

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأخضر.

وهكذا حقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما بنسبة 1,89 في المائة، منتقلا بذلك إلى 10.821,89 نقطة

بدوره، تعزز مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 2,35 في المائة، منتقلا إلى 871,85 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تقدما بنسبة 2,33 في المائة، منتقلا إلى 817,99 نقطة.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر “إف إس تي إي-سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل-ليكيد”، ارتفاعا على التوالي بـ 2,35 في المائة إلى 9.936,29 نقطة، و2,19 في المائة إلى 9.066,72 نقطة .

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