بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس اتحاد جزر القمر

هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، السيد أحمد علي بازي، المبعوث الخاص لرئيس إتحاد جزر القمر، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشاد السيد علي بازي، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمارات، في تصريح للصحافة في أعقاب اللقاء، بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين، اتحاد جزر القمر والمملكة المغربية .

وأعرب، بهذه المناسبة، عن شكره على حفاوة الاستقبال الذي حظي به، والذي يعكس جودة العلاقات الثنائية التي ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم٠

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