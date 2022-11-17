أخنوش يترأس أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش “الحماية الاجتماعية “

هبة بريس _ الرباط

اجتمعت اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 17 نونبر 2022، ‏برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة،

‏ وخُصص الاجتماع للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح ‏دجنبر 2022، والإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش، وذلك ‏في احترام تام للأجندة الزمنية، التي سبق وحددها جلالة الملك، نصره الله.‏

كما تم التطرق، إلى مدى تقدم برنامج رقمنة القطاع الصحي حتى يتمكن من مواكبة هذا الورش، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تقدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وفي بداية الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم ‏التغطية الصحية مع نهاية 2022، موضحا أن تنزيل هذا الورش الملكي المهم يعتبر إحدى ‏اللبنات الأساسية والمهمة لبناء الدولة الاجتماعية، التي يسعى البرنامج الحكومي لإرسائها.‏

وأضاف رئيس الحكومة أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية في هذه الظرفية ‏الصعبة وفي الآجال المحددة، خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، مشيرا إلى أن ‏مشروع قانون المالية 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية ‏الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.‏

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