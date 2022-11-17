سائقة دراجات نارية مغربية تطمح لقطع الاف الكلمترات في تحدي “طواف المملكة”

هبة بريس

تطمح السائقة المغربية ” عفاف حمدون ا” لقاطنة بمدينة الدار البيضاء، إلى خوض أكبر تحدي نسوي للدراجات النارية، عبر قطع أزيد من ستة الاف ومائتي كيلومتر من شمال المملكة الى جنوبها، عبر أزيد من ثلاثين مدينة بداية سنة 2023.

السائقة المغربية عفاف حمدون او “جينيسيز بايك” المنتمية إلى نادي داداز بايك للدراجات النارية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لنفس الرياضة، ستستعين في تجربتها الفريدة، بدراجتها النارية التي اقتنتها منذ أزيد من سنتين، وأيضا ستستعين بعزيمتها الكبيرة لتحقيق أكبر تحدي لسائقة مغربية على مر السنوات الماضية.

التعلق بالدراجات النارية ورياضات السرعة والتشويق انطلق مع عفاف حمدون منذ أزيد من عشر سنوات، لتنظم في مسيرتها الرياضية الى عدة جمعيات رياضية نسوية، بالاضافة الى المشاركة في عدة طوافات جماعية وتظاهرات رياضية للدراجات النارية.

و من المقرر أن ينطلق تحدي “طواف المملكة” من الرباط في اتجاه مدن الصحراء المغربية العيون والداخلة، وصولا الى معبر الكركارات الحدودي، ثم الرجوع الى شمال المملكة عبر الجهة الشرقية زاكورة ورزازات الراشيدية وجدة، والمرور عبر مدن الناظور الحسيمة تطوان في اتجاه مدينة البوغاز طنجة، ثم الرجوع الى المحطات الاخيرة في اتجاه العاصمة الاقتصادية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1