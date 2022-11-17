بيع كرة هدف مارادونا الشهير في إنجلترا مقابل “مبلغ ضخم
تم بيع الكرة التي سجل بها النجم الأرجنتيني الشهير دييغو أرماندو مارادونا هدفه في شباك إنجلترا في كأس العالم 1986، حيث يعرف ذلك الهدف باسم “يد الله” مقابل 2 مليون جنيه إسترليني (2,4 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن النجم الأرجنتيني مارادونا سجل هدفين لا يمكن نيسانهما في تلك المباراة التي أٌقيمت ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة في ملعب “أزتيكا” في مكسيكو سيتي.
ولمس مارادونا الكرة بيده بشكل مثير للجدل ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس بيتر شيلتون، واحتسبه الحكم، قبل أن يسجل هدفا رائعا من مجهود فردي فيما عرف باسم “هدف القرن”.
ونجح غاري لينيكر، هداف نسخة 1986، في تسجيل هدف تقليص الفارق، ليصل إلى هدفه السادس في البطولة. وخرجت إنجلترا من البطولة بخسارتها 1 / 2، فيما واصلت الأرجنتين طريقها إلى النهائي، حيث توجت بالبطولة بعد الفوز على ألمانيا الغربية.
وكان الحكم التونسي علي بن ناصر، والذي تولى مسؤولية المباراة في ملعب “أزتيكا”، يمتلك الكرة التي باعها مزاد جراهام بود أمس الأربعاء، وكان التقدير الأولي لها يتراوح ما بين 2,5 مليون و3 ملايين جنيه إسترليني.
9 تعليقات
وهل المبارة تكون فيها كورة وحدا وبس هناك كورة تخرج وكورة تدخل من يعرف الكرة بضبط الي لمسه ماردونا
حظ جيد أن المباريات كانت كلها تلعب بكرة واحدة.
السؤال هل لعبت المقابلة بكرة واحدة ! من قال أن تلك الكرة سجل بها الهدفين !
هل هذه الكرة سقطت من الجنة حتى تباع بسعر خيالي
كيدار جاب معاه الكرة
الناس بالفعل تصدق ان شخص ما سيشتري كرة من جلد باموال خيالية فقط لان مرادونا سجل به هدف بيده ويحطها في المنزل فقط ليتباها بها امام الضيوف والاصدقاء 😅 اين المنطق في هذا كل ذلك مجرد غسل للاموال
كان الحكم التونسي علي بناصر وقتها بين السنأن المطرقة نجى بحراسة مشددة من جمهور الهوليكينز فورا طار إلى تونس
يد الإله شنو هاد الكلاخ لاحول ولاقوة إلا
مارادونا اسطوره سيذكره التاريخ في كل جيل