وزير جزائري : تغيير إسبانيا موقفها من الصحراء سبب لنا قلقا شديدا
قال عبد العزيز رحابي، إن تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، “سبب قلقا شديدا للجزائر”، نظرا لمكانة إسبانيا كقوة مديرة سابقة في الصحراء.
وأضاف رحابي الذي شغل منصب وزير الاتصال في حوار مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن سبب القطيعة بين إسبانيا والجزائر، يرجع بالأساس لتغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء، و”نزوحها عن موقفها السابق المحايد” في هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك إجماع في الجزائر على الاستمرار في القطيعة مع إسبانيا بسبب هذا الأمر.
وربط المسؤول الجزائري المذكور الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في مدريد، عودة العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، بعودة الأخيرة إلى موقفها السابق، أو على الأقل إعطاء إشارات واضحة تقترب من الحياد بدل دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة في الشهرين الماضيين الذي لم يذكر فيه دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي كان إشارة جيدة التُقطت بإيجابية من طرف النظام الجزائري ورئيسه عبد المجيد تبون.
26 تعليقات
أمر عجبيب لهؤلاء العسكر حكام الجزائر إذا ما فتؤوا يرددون أنهم ليسوا طرفا في قضية الصحراء المغربية
بان عيبكم خرجتوا ليها نيشان بغيتوا الصحراء المغربية الى كنتوا رجال دخلوا ليها وغاتشوفوا الوجه الاخر تاع المغاربة
واستقلال القبائل سبب لنا قلق كبير جدا جدا… اننا نستنى تقرير مصير القبائل…
ليكون في علم الجزاءريون الدين يقولون نظام المخزن والشعب المغربي ليس لنا معه عداوة.اعلموا ان المخزن هم ابناء الشعب المغربي.كما يقول المثل المغربي ميدخل بين اللحم وذفر غير لوسخ.
ان الشعب المغربي يطالب الاستفتاء في اقاليم الشعب القبايل الشقيق والاستقلال ان شاء الله.
امريكا و ما ادراك ما امريكا و اعترفت بسيادة المغرب على الصحرا عاد انتوما ولا اسبانيا احمق هدا بحال لا الصحرا خلاها ليهم باهم اغبياء المرادية الشيوعيين ااعداء الاه و المسلمين