الرئيس التونسي قيس سعيد

المعارضة مكانها القمامة”.. قيس سعيّد يثير جدلاً في تونس

2022-11-17 / 18:13
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هبة بريس _ وكالات

أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلاً واسعاً بعد تصريحات جديدة هاجم فيها المعارضة التي قال إن مكانها في القمامة، بعدما حمّلها مسؤولية الوضع البيئي المتردي في ولاية صفاقس (جنوب شرق).

وخلال استقباله، مساء الأربعاء، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، تطرّق سعيّد إلى الوضع البيئي في ولاية صفاقس، التي تشهد حالياً احتجاجات كبيرة بسبب تراكم أطنان من القمامة في الشوارع.

وقال “صفاقس تشكو منذ عشرات السنين من الوضع البيئي المتردي، وكان يمكن أن تكون مدينة سياحية جميلة، فضلا عن أنها مدينة صناعية”.

واتّهم الرئيس المعارضة بالتسبّب في الوضع البيئي المتردي داخل المدينة، وخاصة بعدما قام البعض بإشعال الحرائق في مكبّات القمامة، وهو ما تسبب بتلوّث بيئي واسع.

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تعليق واحد

  1. فعلا هذا الرجل غريب الاطوار لبس هناك رئيس دولة منتخب من طرف شعب ثار على الاستبداد ان ينعت المعارضة باقبح الاوصاف وهو الذي يتغنى بالديمقراطية وعن طريقها جاء الى سدة الحكم فالمعارضة احزاب وأفراد من الشعب والشعب في العرف الديمقراطي دائما على صواب مهما كانت مواقفه وتصرفاته

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