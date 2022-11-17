بايتاس: الحكومة حافظت على عجز الميزانية في مستويات محدودة

2022-11-17 / 17:48
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هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة حافظت على عجز الميزانية في مستويات محدودة.

جاء ذلك في معرض تفاعل الوزير مع سؤال بخصوص أسباب تسجيل الميزانية عجزا بقيمة 30 مليار درهم، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وقال الوزير إن “عجز الميزانية كان من المفترض أن يسجل ارقاما مهولة خلال السنة الجارية، إلا أن الحكومة حافظت على العجز في مستويات محدودة، لأنها تواجه التقلبات الخارجية من جهة وتحافظ على الموازنة الداخلية من جهة أخرى”.

وأضاف أن عدم المحافظة على هذه الموازنة ينعكس على تقييمات مؤسسة التنقيط، والاستثمارات المرتقبة للسنة المقبلة، وكذا على التدابير الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة.

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تعليق واحد

  1. شبعو و ترفحو غير انتما و جمعو الاموال الطائيلة على حساب المواطن الفقير قاليك عجز في المزانية علاه خلليتو شيئ مزانية علاه الضرائيب اللي تخلص المواطن فين تتصرفوهم في لالة و مالي و قرقابت السطالي هد الحكومة تتكمل الطريق اللي خلا بنزيدان لان الحكومة هي هي غير الاسم اللي تغير راكم قهرتو المواطن الفقير الله يخد فيكم الحق يا رباعت الكذابة و المنافقين .

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