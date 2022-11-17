كورونا بالمغرب.. تسجيل 122 إصابة جديدة

2022-11-17 / 17:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 92 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و854 ألف و 171 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و414 ألف و48 شخصا، مقابل 24 مليون و914 ألف و456 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و550 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و267 ألف و39 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و952 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (28)، والرباط سلا القنيطرة (45)، وفاس مكناس (13)، ومراكش آسفي (23)، وكلميم واد نون (1)،وسوس ماسة (3)، والداخلة وادي الذهب (2) درعة تافيلالت (5) وطنجة تطوان الحسيمة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 804 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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