بنسبة 40%.. الرفع من قيمة دعم مهنيي النقل

2022-11-17 / 17:17
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هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجستيك أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه ” في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022 “.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.

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‫11 تعليقات

  1. الحكومة قامت بشراء مهني النقل الطرقي والعناية بهم وترك المواطنون أغلبهم من ذوي الدخل المحدود تحت رحمة إرتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات والمواد الغذائية..

  3. ليس هناك آمل للعيش للطبقة الفقيرة في هذه البلد الحبيب تمنح الامتيازات فقط ..

  4. هذا يعني التوجه نحو مزيد من رفع ثمن المحروقات في الأسابيع القليلة المقبلة (20 درهم للتر الواحد) ودعم مهني النقل..

  5. اخنوش رئيس الحكومة ياخد من اموال الشعب ليعطي الدعم للمهنيين ويتم اسكاتهم..

  10. دعم مهني النقل يستفيذ منه شركات الوقود الذين يدخرون من عاىداته أموالا طائلة اما المواطنين فقد اكتوا بنار الغلاء في أسعار الوقود والطاقة والغذاء اللهم ان هذا منكر

  11. اس بيتاس الناس شدت الدعم او خزنات الشاحنات ديالها الزمامرة نموذج. فتح تحقيق المغاربة واعرين.

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