بنسبة 40%.. الرفع من قيمة دعم مهنيي النقل

هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجستيك أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه ” في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022 “.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.

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