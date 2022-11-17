الرياضة المدرسية في صلب اهتمامات مديرية التعليم بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، اللذين يصادفان ال06 وال18 من شهر نونبر، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للجديدة، بتنسيق مع الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، الخميس 17 نونبر 2022، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي، التي جرت فعالياتها بعاصمة دكالة، على أرضية مطاف حلبة سباق الخيول الأميرة لالة مليكة، تحت شعار: “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.

التظاهرة الرياضية التلاميذية هذه، التي أعطى انطلاقتها، صباح اليوم الخميس، رشيد شرويت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للجديدة، والذي كان مرفوقا برئيسة مصلحة الشؤون التربوية، عرفت مشاركة 1400 تلميذة وتلميذا، من حوالي 100 مؤسسة تربوية بإقليم بالإقليم، من التعليمين العمومي والخصوصي، بأسلاكهما الثلاثة (الابتدائي، الثانوي-الإعدادي، والثانوي-التأهيلي)، من الفئات العمرية، مواليد: 2010-2011، و2008-2009، و2006-2007، و2004-2005. حيث اختلفت المسافات التي قطعها المشاركون إناثا وذكورا، على مطاف العدو الريفي المدرسي، حسب فئاتهم العمرية، ما بين 5000 متر، و4000 متر، و3000 متر، و1500 متر؛ وتوزعت ما بين دورة كبيرة، ودورتين كبيرتين، ودورة صغيرة، ودورتين صغيرتين.

وقد تابع فعاليات هذه التظاهرة “المتميزة”، والتي عرفت تنظيما محكما، فعاليات تربوية بجهة الدارالبيضاء-سطات، وإقليم الجديدة، من أساتذة الرياضة البدنية، وأطر التدريس والإدارة ومدراء المؤسسات التعليمية، والتلميذات والتلاميذ (..).

وبالمناسبة، وفي إطار التظاهرات والأنشطة الرياضية، التي دأبت على تنظيمها مديرية التعليم بالجديدة، احتضن ملعب العبدي بعاصمة دكالة، السبت 12 نونبر الجاري، تظاهرة رياضية، gاكتشاف مواهب في كرة القدم، بلغ عددهم، حسب الفئة العمرية المستهدفة، ما بين 13 و14 سنة، 50 موهبة، سيعهد إلى أساتذة مادة الرياضة البدنية لدى المؤسسات التربوية، التابعة لمديرية التعليم بالجديدة، تدريبهم وصقل مهاراتهم الكروية، وإشراكهم، حتي يسطع نجمهم، في التظاهرات والأنشطة الرياضية، التي يتم تنظيمها محليا، إقليميا، جهويا، وعلى المستوى الوطني.

إلى ذلك، فإن تنظيم البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي، والتظاهرات والأنشطة الرياضية المدرسية والتلاميذية بإقليم الجديدة، يندرج في إطار تفعيل البرنامج السنوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وبرنامج الفرع الإقليمي بالجديدة، بغاية النهوض بالرياضة المدرسية بالمديرية الإقليمية للجديدة، التي توليها اهتماما خاصا، بغية جعلها رافعة أساسية وحقيقية لتحسين جودة التعليم والمنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.

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