قطاع الحافظي وشركة المياه الوطنية لإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم

2022-11-17 / 16:46
1
ع محياوي - هبة بريس

قام عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، و اسحاق أهارونوفيتش، رئيس شركة المياه الوطنية لإسرائيل (ميكوروت)، اليوم الخميس 17 نونبر 2022, بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون بين المؤسستين في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وتم التوقيع على هذه المذكرة، التي أعقبت مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل الموقعة في 22 دجنبر 2020 والخاصة بالابتكار وتطوير الموارد المائية، على هامش أشغال منتدى الاستثمار العالمي، الذي عقد يومي 16 و17 نونبر 2022 بمراكش، والذي عرف مشاركة شخصيات بارزة من البلدين ومتدخلين من عدة قطاعات كالمالية والماء والطاقة والبيئة والصناعة والسياحة والابتكار والمقاولة.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وميكوروت، الى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر وتحسين أداء المنشآت من خلال تطوير الرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية وجودة المياه وتدبير الأوحال الناتجة عن محطات معالجة مياه الشرب وكذا تبني التقنيات المبتكرة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم المكتب وميكوروت تعزيز البحث والتطوير وتقوية القدرات وكذلك تطوير مجالات التواصل والتوعية في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

ومن جهة أخرى، ذكر السيد عبد الرحيم الحافظي في تدخله خلال الجلسة المخصصة للماء في منتدى الاستثمار العالمي تحت عنوان “حلول جديدة لمشكل قديم: كيف نواجه الإجهاد المائي”، بالوضعية المائية الحالية ببلادنا التي تتسم بندرة الموارد المائية، وسلط الضوء على الحلول المقترحة لمواجهة هذه الوضعية.

وفي هذا الصدد، أشار السيد المدير العام إلى أن تدبير العجز المائي يتطلب تشجيع التقنيات المبتكرة في هذا المجال وخاصة تحلية مياه البحر، وتطوير إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والربط بين الأحواض المائية وتحسين النجاعة المائية وتوعية المستعملين بترشيد استعمال المياه.

وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد المدير العام خبرة المكتب في تحلية مياه البحر وقدم لمحة عامة عن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب والولوج الى خدمة التطهير السائل بمختلف مناطق المملكة في افق 2035.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مركز النقديات: هذا سبب التوقف المؤقت للمعاملات بالبطاقات البنكية 

مركز النقديات: هذا سبب التوقف المؤقت للمعاملات بالبطاقات البنكية 

2022-11-17 / 10:22
Photo of أيام الثقافة المالية: استفادة حوالي مليوني طفل منذ سنة 2012

أيام الثقافة المالية: استفادة حوالي مليوني طفل منذ سنة…

2022-11-16 / 19:18
Photo of “لوسيور كريسطال” تتوغل في إفريقيا و تطلق خط إنتاج جديد للصابون في السنغال

“لوسيور كريسطال” تتوغل في إفريقيا و تطلق خط إنتاج…

2022-11-16 / 11:45
Photo of الوزير مزور: المغرب يتوفر على مقومات بشرية وبنيوية مهمة

الوزير مزور: المغرب يتوفر على مقومات بشرية وبنيوية مهمة

2022-11-15 / 15:54
Photo of برئاسة فتاح العلوي.. انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة

برئاسة فتاح العلوي.. انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة

2022-11-15 / 15:30
Photo of الذكرى الرابعة لـ”البراق”.. 400 بطاقة مجانية لفائدة “جيل البراق”

الذكرى الرابعة لـ”البراق”.. 400 بطاقة مجانية لفائدة “جيل البراق”

2022-11-15 / 12:07
Photo of حتى متم أكتوبر.. إيرادات الجمارك بلغت 69,96 مليار درهم

حتى متم أكتوبر.. إيرادات الجمارك بلغت 69,96 مليار درهم

2022-11-15 / 11:44
Photo of اتفاقية شراكة بين بنك المغرب ومكتب الصرف لتحسين جودة المعطيات

اتفاقية شراكة بين بنك المغرب ومكتب الصرف لتحسين جودة…

2022-11-15 / 09:41
Photo of الصديقي : المساحة المسقية بواسطة الطاقة الشمسية تبلغ 80 ألف هكتار

الصديقي : المساحة المسقية بواسطة الطاقة الشمسية تبلغ 80…

2022-11-14 / 20:13
Photo of نائب رئيس السلفادور: هناك فرص واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي مع المغرب

نائب رئيس السلفادور: هناك فرص واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي…

2022-11-14 / 17:15

تعليق واحد

  1. سبحان الله ملي ابدات العلاقة مع إسرائيل سواءا الاستثمارات في الأفوكا او الآن في المياه، وحتى الشتاء مابقاتش صبات…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق