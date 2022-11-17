قطاع الحافظي وشركة المياه الوطنية لإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم

ع محياوي - هبة بريس

قام عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، و اسحاق أهارونوفيتش، رئيس شركة المياه الوطنية لإسرائيل (ميكوروت)، اليوم الخميس 17 نونبر 2022, بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون بين المؤسستين في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وتم التوقيع على هذه المذكرة، التي أعقبت مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل الموقعة في 22 دجنبر 2020 والخاصة بالابتكار وتطوير الموارد المائية، على هامش أشغال منتدى الاستثمار العالمي، الذي عقد يومي 16 و17 نونبر 2022 بمراكش، والذي عرف مشاركة شخصيات بارزة من البلدين ومتدخلين من عدة قطاعات كالمالية والماء والطاقة والبيئة والصناعة والسياحة والابتكار والمقاولة.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وميكوروت، الى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر وتحسين أداء المنشآت من خلال تطوير الرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية وجودة المياه وتدبير الأوحال الناتجة عن محطات معالجة مياه الشرب وكذا تبني التقنيات المبتكرة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم المكتب وميكوروت تعزيز البحث والتطوير وتقوية القدرات وكذلك تطوير مجالات التواصل والتوعية في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

ومن جهة أخرى، ذكر السيد عبد الرحيم الحافظي في تدخله خلال الجلسة المخصصة للماء في منتدى الاستثمار العالمي تحت عنوان “حلول جديدة لمشكل قديم: كيف نواجه الإجهاد المائي”، بالوضعية المائية الحالية ببلادنا التي تتسم بندرة الموارد المائية، وسلط الضوء على الحلول المقترحة لمواجهة هذه الوضعية.

وفي هذا الصدد، أشار السيد المدير العام إلى أن تدبير العجز المائي يتطلب تشجيع التقنيات المبتكرة في هذا المجال وخاصة تحلية مياه البحر، وتطوير إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والربط بين الأحواض المائية وتحسين النجاعة المائية وتوعية المستعملين بترشيد استعمال المياه.

وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد المدير العام خبرة المكتب في تحلية مياه البحر وقدم لمحة عامة عن البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب والولوج الى خدمة التطهير السائل بمختلف مناطق المملكة في افق 2035.

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