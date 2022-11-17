الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا في مجلسها الأسبوعي

هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين محمد أزرور، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.

كما تم تعيين إبراهيم لُمُّو، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس؛ و تعيين إبراهيم لكحل، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط؛ و تعيين نوال بويحياوي، عميد كلية طب الأسنان بالرباط.

وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تم تعيين حميد مراح، مدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

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