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أخنوش: “حكومتنا تكريس للدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك”

2022-11-17 / 16:08
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هبة بريس ـ الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس 22 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 17 نونبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل الاجتماع نوه رئيس الحكومة بالعمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك نصره الله.

و أشار أخنوش أمام أعضاء الحكومة إلى أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.

وأضاف أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022.

و أوضح أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك نصره الله.

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