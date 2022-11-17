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الحكومة تحذر: “لا محاباة مع أي حالة غش أو زيادة غير مبررة في الأسعار”

2022-11-17 / 15:45
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هبة بريس - لبنى أبروك

وجهت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة، لجميع المضاربين في الأسعار ومستغلي الأزمة الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، على أن “الحكومة تتابع هذا الأمر وملي تثبت شي حد عندو غش أو زيادة في الاسعار لن تكون أية محاباة بل سيتم الضرب من حديد”

وفي نفس السياق، استعرض بايتاس، حصيلة اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتجات، لافتا أن تدخلات اللجان المختلطة همت خلال ال10  الأشهر الماضية مراقبة 268 الف نقطة بيع، ضبط 10632 مخالفة تهم الأسعار والجودة، ضمنها أزيد من 8 آلاف  تم إنجاز بشأنها محاضر أرسلت للمحاكم المختصة، بالإضافة إلى حجز واتلاف 844 طن من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك

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