بايتاس: الحكومة منسجمة وهدفها خدمة المواطنين

2022-11-17 / 14:52
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هبة بريس - لبنى أبروك

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وجود أية خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “بالنسبة للشؤون البرلمانية ، فالبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق عليها، ونفس الشيء بالنسبة للشؤون الحزبية”

وشدد بايتاس على أن الحكومة تشتغل بنفس جماعي والهدف هو خدمة المواطنين.

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تعليق واحد

  1. نهار لى عادى نسمع على هاد تلاته ديال السوارف عندهم مع السياسه عاد دحلوا فى محال ديال الحكومه الدوله

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