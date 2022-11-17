الحكومة: “أزمة الحليب موسمية وندعو الله أن يغيثنا”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرٍسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن ندرة الحليب مرتبط بأزمة موسمية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “ندعو الله أن يغيثنا بالأمطار.. السنة الماضية من أصعب السنوات، لكن عندنا منظومة فلاحية اشتغلنا عليها سنوات ومكنت من توفير مجموعة من المواد للبلاد والحفاظ على مستوى الصادرات.”

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تشتغل على مجموعة من الحلول ومناقشتها مع المهنيين لوضع اللمسات الأخيرة لتوفير مادة الحليب بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة.

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