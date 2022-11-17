الحكومة: “أزمة الحليب موسمية وندعو الله أن يغيثنا”

2022-11-17 / 15:15
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرٍسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن ندرة الحليب مرتبط بأزمة موسمية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “ندعو الله أن يغيثنا بالأمطار.. السنة الماضية من أصعب السنوات، لكن عندنا منظومة فلاحية اشتغلنا عليها سنوات ومكنت من توفير مجموعة من المواد للبلاد والحفاظ على مستوى الصادرات.”

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تشتغل على مجموعة من الحلول ومناقشتها مع المهنيين لوضع اللمسات الأخيرة لتوفير مادة الحليب بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة.

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‫11 تعليقات

  3. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم بحق الحيوانات والبهائم والمخلوقات اسقينا الغيث..

  5. الاعلاف وصل سعرها الى 500 درهم للقنطار والكساب يبيع الحليب ب 3 دراهم لليتر الواحد..

  6. سياسة لا توجد أي أزمة لكن المنتج يعرف نقاط ضعف المستهلك التخويف والترهيب بندرة الحليب ومشتقاته لرفع الثمن ..

  7. الاسباب هي غلاء اسعار الاعلاف والفلاح البسيط ليست له القدرة اتحمل اسعار الاعلاف..

  9. على الحكومة مراعاة ظروف الفلاح وما يعانيه من ارتفاع اسعار المواد العلفية..

  10. ترجمو هذا الايمان القولي بالإيمان الفعلي. وهو اظهار التعبد لله بصلاة الاستسقاء. فقط

  11. الله ينعل اللي ما يحشم و بركة من الكدوب حادكين غير في التصدير لاوروبا كل من الدجاج و الزيت و الخضار و الاسماك و الفواكه وووووو و المواطن المغربي راكم مصيتو ليه دمهو راكم فقرتوه و جوعتوه هد الحكومة الفاشلة اللي عمر المغرب ما عرف بحالها الله يخد فيكم الحق يا رباعت المنافقين و الكذابة .

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