بايتاس: “حنا الدولة الوحيدة اللي دعمات مهنيي النقل”
هبة بريس - لبنى ابروك
استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتطرق بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، إلى دعم مهنيي النقل بسبب غلاء المحروقات.
، وفي هذا الصدد، قال بايتاس مخاطبا الصحفيين “حنا البلد الوحيد اللي خصص دعم لهاد الفئة من الدول المجاورة”، مشيرا الى أن الحكومة صرفت حوالي 500 م ليار سنتيم لهذه الفئة للحفاظ على أسعار النقل من سيارات الاجرة والحافلات ونقل البضائع
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المجموع 12 آراء
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10 تعليقات
الضحك على الذقون دعم مهني النقل من أموال المستخلصة من الزيادة في أسعار المحروقات..
الله يعطيك الذل أنت وحكومتك.تحاميتو على الشعب وقهرتوه.
النقل في العالم القروي لا يدعمه احد من قريب ولا من بعيد لا حول ولا قوة الا بالله..
لا يجوز منح الدعم اكثر من مرة لشركة لا تلتزم بدفتر التحملات ..
حكومة فاشلة بكل المقاييس..
دائما الشعب هو الذي يؤدي الفاتورة باهضة الثمن ..
شراء سكوت السائيقين لكن أخنوش يقوم بالزيادة في الاسعار المواد الغذائية والمحروقات ويقوم بصرف جزء منها المهنيين ..
هذا دعم وهمي لبعض القطاعات وطريقة جديدة لتكميم أفواه السائقين..
دعم المهنيين من الأموال المنهوبة من الشعب. حسبي الله ونعم الوكيل..
واش فخبارك ابنادم ان ألمانيا دعمت المحروقات بأنواعها البلاد كلها يعني من المواطن العادي حتى المصانع بمبلغ 200 مليار أورو قال لي حنا الدولة الوحيدة لدعمات النقل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.