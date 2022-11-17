بايتاس: “حنا الدولة الوحيدة اللي دعمات مهنيي النقل”

هبة بريس - لبنى ابروك

استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتطرق بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، إلى دعم مهنيي النقل بسبب غلاء المحروقات.

، وفي هذا الصدد، قال بايتاس مخاطبا الصحفيين “حنا البلد الوحيد اللي خصص دعم لهاد الفئة من الدول المجاورة”، مشيرا الى أن الحكومة صرفت حوالي 500 م ليار سنتيم لهذه الفئة للحفاظ على أسعار النقل من سيارات الاجرة والحافلات ونقل البضائع

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