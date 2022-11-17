أزمة الحليب بالمغرب الى أين ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عرف إنتاج الحليب بالمغرب، تراجعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية سواء في الأسواق الكبرى، مما تسبب في أزمة حقيقية لدى المستهلك المغربي وكذلك لدى الفلاحين المنتجين .

جريدة ” هبة بريس” التقت بعدد من التجار، وأكدوا انخفاض حصتهم اليومية من عبوات الحليب إلى النصف، فيما لوحظ شبه غياب لهذه المادة داخل المحلات التجارية الكبرى.

وقد شكلت الأزمة أبرز عناوين الصحافة المغربية وكذلك تدوينات النشطاء الفايسبوكيين ، وهو ما دفع بالحكومة بالتجاوب مع هذه الموجة من النداءات والانتقادات، لتبادر الى خطوة طمأنة المستهلكين من أجل احتواء الوضع وضمان استمرار تموين الأسواق بهذه السلعة مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

– أزمة حليب متعددة الأطراف

كشف منتجي الحليب للجريدة ان تراجع إنتاج هذه المادة خلال الأشهر الأخيرة يرجع إلى عوامل متعددة، بعضها يرجع إلى موجة الجفاف الحاد الذي ضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

مهنيون يرون أن بوادر الأزمة بدأت عام 2016 عقب قرار الشركات المصنِّعة للحليب ومشتقاته تسقيف حجم احتياجاتها من الحليب الخام من المنتجين بعد تحرير استيراد الحليب المجفف. هذا الوضع دفع بالعديد من المنتجين الى تقليص عدد الأبقار إلى ما يفوق النصف بعد تحرير استيراد الحليب المجفف.

تقول بعض المصادر المهنية أن ما يفوق 60 في المائة من منتجي الحليب، قد خففوا نشاطهم مع بداية جائحة كورونا.

– حلول مقترحة

يرى مراقبون للسوق الوطنية للحليب ، ضرورة الاهتمام بالتعاونيات والضيعات الذين يشكلون الحلقة الأولى في سلسلة إنتاج الحليب، لأن الدعم المقدم لهم ضعيف ، يقتضي مع إعادة ثقة للمنتجين ومربي الماشية، عبر دعم المزارعين وأرباب التعاونيات وفتح حوار مباشر معهم.

إلزام الشركات المصنِّعة بتقديم ضمانات بغية التقيد باقتناء الحليب من المنتجين ومربي الأبقار الحلوب.

و تحديد سعر لتر الحليب الخام لدى المنتجين بـ 6 دراهم بدلا من 4 دراهم المعمول بها حالياً.

– تدخل حكومي لحل الأزمة

باشرت حكومة أخنوش عبر وزارة الفلاحة ، الى عقد اجتماعات مع المهنيين في القطاع من أجل تدارس الوضع وإيجاد حلول كفيلة بدعم سلسلة إنتاج الحليب لضمان العرض الكافي في مختلف نقاط البيع التجارية مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكدت الوزارة أن سلسلة إنتاج الحليب تعاني من تأثير عوامل متعددة منها:

الجفاف الذي شهدته البلاد.

زيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي، بما فيها تأثرات وباء كورونا وأسعار الطاقة.

وكشف وزير الزراعة المغربي محمد الصديقي في اجتماع بمجلس النواب (الغرفة الأولى) أن الوزارة تستعد لإطلاق عدد من الإجراءات التي سيتم تفعيلها لتجاوز مشكل النقص الحاصل في مادة الحليب من بينها:

– منع ذبح الأبقار الحلوب.

دعم الأعلاف والتشجيع على إنتاج الأبقار الحلوب.

– تخصيص شطر من الدعم للحليب الموجه للمواطنين.

– تعزيز وتنظيم عملية التلقيح الاصطناعي.

– حماية المستهلك على خط الأزمة

أكد المدافعون عن حقوق المستهلك أنه بالتزامن مع الارتفاع الذي تشهده أسعار غالبية المواد الغذائية، تأثرت القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عملية تحديد سعر الحليب تخضع للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لافتاً إلى أنها تبقى وفقا لذلك عملية قانونية.

وحذر الخراطي المستهلك المغربي من الانسياق وراء هواجس القلق، كي لا يقوده ذلك إلى سلوكيات قد لا تساهم سوى في استفحال الغلاء وتشجيع المضاربة، مشدداً على تجنب اقتناء كميات تفوق الاحتياجات الضرورية وعدم التهافت على مادة الحليب.

ودعا إلى ضرورة تشديد المراقبة داخل المجازر بهدف التصدي للذبيحة السرية ومنع ذبح الأبقار الحلوب.

وشدد الخراطي، على أن تطويق الأزمة يتطلب وضع برنامج وطني شامل يستهدف دعم منتجي الحليب عبر إجراءات مختلفة من بينها دعم الأعلاف.

– إنتاج الحليب في المغرب بالأرقام

يحقق المغرب شبه اكتفاء ذاتي من الحليب بنسبة تصل الى ما يتجاوز 90 في المائة حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد من هذه المادة 74 لتراً في السنة، ووفقاً لمعطيات وزارة الزراعة فإن المغرب لديه: 26 ألف منتج للحليب يحوزون نحو 1,8 مليون رأس من الأبقار الحلوب.

و حوالي 1900 تعاونية و800 ضيعة لإنتاج الحليب.

كما أن المغرب ينتج 2.5 مليار لتر من الحليب في 2700 مركز لجمع مادة الحليب.

– المسكوت عنه في أزمة الحليب

تتوالى المستجدات في اكثر الملفات خطورة على الاقتصاد الوطني، وهي ” أزمة الحليب” غير أن حل الأزمة عرف محاولة طمس حقيقة المسببات الحقيقية للازمة، خصوصا ملف ” الاعلاف المغشوشة” والتقرير المرفوعة بهذا الشأن الى الوزارة الوصية، هناك من يقول انه ستتشكل لجنة برلمانية لتقصي في الملف، وهناك من يقول ان جهات تحاول طي الملف، في حين أن مربي الابقار لإزالوا متشبتين بالتحقيق مع المتورطين المحتملين في القضية، وبين هذا وداك يتراجع الانتاج في انتظار زمن الدروة والاحتقان خلال شهر رمضان القادم، حيث يكثر استهلاك المادة من طرف المغاربة.

المنتجين الصغار، قد توجهوا مؤخرا إلى تصريف انتاجهم من الحليب صوب ” المقاهي والمجبنات” لتقليص حجم الأزمة لديهم، في حين أن قرار الوزارة الوصية منع دبح الابقار الحلوب، اعتبره مربي الماشية بالمجحف وسيضر مداخيلهم، مؤكدين أن السلطات منعت حتى دبح ” العجلات” وهو ما اعتبروه قرار مجحف في حقهم .

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