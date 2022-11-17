بايتاس: الحكومة كتدعم البوطة ب95 درهم والخبزة بدرهم”

2022-11-17 / 15:00
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هبة بريس - لبنى أبروك

استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر بايتاس في كلمته التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الحكومة خصصت 22 مليار جرهم لدعم غاز البوتان،  مشيرا إلى أن الثمن الحقيقي للقنينة الواحد هو 135 درهم وسعرها اليوم هو 40 درهم ، بفضل دعم الحكومة .

وأضاف بايتاس، أن الحكومة خصصت 8.5 مليار درهم لدعم سعر الدقيق، مشيرا الى أنها تدعم خبزة 1.20 سنتيم بدرهم تقريبا.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة تدعم هذه المواد الأساسية “دون جميل”، لكن هدفها هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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‫13 تعليقات

  3. الله يخلف عليك.
    ياك ما من الورت ديالك.
    كلشي ديال الشعب تحت شعار
    الله الوطن الملك

  4. على الأصل ان الحكومة كاتصدق علينا وا بازززز فلوس الشعب لقيتوها و كتفرقو فيها كيف بغيتو و الغريب هو تكرار ثمن الأصلي للبوطا زعما وجدو روسكم هذا الثمن هو لجاي لا حول ولاقوة الا بالله

  5. و الله تتجملون على الناس حرام هادشي الناس تقصحات بزااااف و انتم كل يوم ندعم ندعم ندعم هذه اموال الشعب و ليست اموالكم.المرجو تقوى الله في هذا الشعب.

  6. سياسة رغم الدعم وقتل المواطن البسيط .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  7. الشعب المغربي يطلب من الحكومة عدم التظاهر بدون رخصة والحفاظ على الامن العام وعدم الانسياق وراء اجندات خارجية ..

  8. رفع الدعم تدريجيا على جميع المواد الغذائية يثير مخاوف الطبقة المتوسطة اما الفقيرة فلا حديث عنها ..

  11. نريد حلا استعجاليا لكل هاته الزيادات المتتالية التي ارهقت المواطنين..

  12. الشعب يطالب هاته الحكومة بالرحيل لانها لم تفعل اي جديد ايجابي لمصلحة المواطن ..

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