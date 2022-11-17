بايتاس: الحكومة كتدعم البوطة ب95 درهم والخبزة بدرهم”

هبة بريس - لبنى أبروك

استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر بايتاس في كلمته التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الحكومة خصصت 22 مليار جرهم لدعم غاز البوتان، مشيرا إلى أن الثمن الحقيقي للقنينة الواحد هو 135 درهم وسعرها اليوم هو 40 درهم ، بفضل دعم الحكومة .

وأضاف بايتاس، أن الحكومة خصصت 8.5 مليار درهم لدعم سعر الدقيق، مشيرا الى أنها تدعم خبزة 1.20 سنتيم بدرهم تقريبا.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة تدعم هذه المواد الأساسية “دون جميل”، لكن هدفها هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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