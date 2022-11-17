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البيضاء.. توقيف 3 أشخاص وحجز 9 آلاف قرص مخدر

2022-11-17 / 13:46
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة.
 
وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على متن سيارة خفيفة، مباشرة بعد وصولها للطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 9.000 قرص طبي مخدر، مخبأة بإحكام بهيكل هذه السيارة.

ومواصلة لإجراءات البحث، تم توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية على مستوى إحدى محطات القطار بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج هذه المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والذي جرى إحباطه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المخدرة التي تعتبر واحدة من الأسباب المفضية لارتكاب جرائم موسومة بالعنف.

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