مع أولى تباشير المطر.. المغاربة يترقبون جود السماء بسخاء

2022-11-17 / 14:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استبشر المغاربة خيرا في الساعات الماضية بتساقط بعض الميلمترات من الأمطار في عدد من المدن، حيث أنعشت الزخات و إن كانت محدودة في الحجم و المكان غير أنها أعطت تباشير خير للمغاربة و بالأخص الفلاحين.

و تساقطت قطرات المطر بالجهة الشمالية للمملكة و كذا بعض مدن الغرب و وسط المغرب، في انتظار أن تعم على باقي أرجاء و ربوع البلاد لتنعش الآمال في موسم فلاحي يكتنفه الغموض و لتنعش كذلك حقينة السدود و الفرشة المائية التي تضررت بشكل كبير جراء شح و انحباس المطر.

تباشير الخير التي استفاق عليها المغاربة، جعلت مطامعهم تكبر ليكبر معها حجم الأمطار المتساقطة، رافعين أكف الضراعة للرحمان الرحيم ليحي الأرض و العباد و البلاد بالماء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية توقعت نزول زخات المطر هذا اليوم بعدد من مدن و مناطق المملكة بكميات متوسطة و مهمة أحيانا.

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تعليق واحد

  1. رب العالمين هو الذي يوجد علينا سبحانه
    السماء لا تجود لأنها مخلوق وهذا هو أكبر سبب في قلت الامطار

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