ضمنها المغرب.. هذه أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال

2022-11-17 / 13:35
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هبة بريس - وكالات

يشهد مونديال قطر الذي تنطلق منافساته الأحد، مشاركة أربعة منتخبات عربية وهي قطر صاحبة الأرض، والسعودية، وتونس، والمغرب، وهو نفس عدد المنتخبات العربية التي شاركت في النسخة السابقة في روسيا 2018 قبل أربع سنوات.

وبشكل عام، شاركت ثمانية منتخبات عربية في بطولة كأس العالم منذ تأسيس المسابقة في العام 1930، وتعتبر منتخبات السعودية والمغرب وتونس هي أكثر المنتخبات العربية مشاركة (5 مرات)، كما تعد منتخبات السعودية والمغرب والجزائر هي الأكثر تحقيقا للإنجاز في بطولة كأس العالم، حيث تأهلت جميعها إلى دور الـ16 في البطولة.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم لعام 2014 في البرازيل، قبل أن يخرج على يد المنتخب الألماني الذي توج باللقب.

كما خرج المنتخب السعودي من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 1994.

أما المنتخب المغربي، فقد خرج من دور الـ16 في مونديال 1986، بعد خسارته أمام منتخب ألمانيا الغربية بهدف نظيف في الدقيقة 89.

ويعود أول ظهور عربي في نهائيات كأس العالم إلى نسخة 1934، بمشاركة مصرية فقط، قبل أن يغيب العرب بعدها عن الظهور في المحفل الكروي العالمي، حتى نسخة 1970، حيث ظهر المنتخب المغربي في الصورة ليكون الممثل العربي الوحيد.

وفيما يلي تاريخ المشاركة العربية في بطولة كأس العالم منذ انطلاق المسابقة في العام 1930:

منتخب مصر: 1934، 1990، 2018.

منتخب المغرب: 1970، 1986، 1994، 1998، 2018 (2022).

منتخب تونس: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، (2022).

منتخب الجزائر: 1982، 1986، 2010، 2014.

الكويت: 1982.

العراق: 1986.

الإمارات: 1990.

منتخب السعودية: 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، (2022).

قطر: (2022).

ولم يتواجد أي منتخب عربي في بطولات كأس العالم التي أقيمت في أعوام 1930، و1938، و1950، و1954، و1958، و1962، و1966، و1974.

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