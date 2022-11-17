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هزة أرضية بقوة 4 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-17 / 13:17
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، زوال اليوم الخميس، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و7 دقائق و12 ثانية زوالا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 27 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.588 درجة غربا.

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