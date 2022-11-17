وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

التعليم: نشر لوائح المستفيدين من التعويض اليومي عن التدريب

2022-11-17 / 12:44
4
هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نشر لوائح المستفيدين من التعويض اليومي عن التدريب، عبر بوابتها الإلكترونية، برسم الشطر السادس.

وحسب بلاغ للوزارة، فتخص هذه المبادرة الأساتذة الذين التحقوا بمراكز التكوين التابعة للوزارة، إلى غاية سنة 1996، وسبق لهم ايداع طلباتهم إلى غاية 11 نونبر 2022.

ودعت الوزارة المستفيدين الواردة أسمائهم في اللوائح المذكورة إلى الحضور إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر المتواجدة بمنطقة العرفان بالرباط، من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور.

وأكدت الوزارة، أنها خصصت خلية خاصة باستقبال المعنيين بالأمر، من أجل ضمان الظروف لإنجاح هذه العملية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش.. آيت الطالب يلتقي وزراء الصحة الأفارقة

مراكش.. آيت الطالب يلتقي وزراء الصحة الأفارقة

2022-11-19 / 20:52
Photo of بسبب “نشر الاسلام السلفي الراديكالي “..اسبانيا ترحل القيادي البدوي الى المغرب

بسبب “نشر الاسلام السلفي الراديكالي “..اسبانيا ترحل القيادي البدوي…

2022-11-19 / 20:40
Photo of طنجة ..الاتحاد المغربي للشغل يفتح مقره لتشجيع الأسود بالمونديال

طنجة ..الاتحاد المغربي للشغل يفتح مقره لتشجيع الأسود بالمونديال

2022-11-19 / 20:23
Photo of “مأساة يونيو “..استئنافية الناظور تشدد العقوبات في حق 14 متورطا

“مأساة يونيو “..استئنافية الناظور تشدد العقوبات في حق 14…

2022-11-19 / 19:28
Photo of أمواج البحر تلفظ 12 رزمة من المخدرات ضواحي طنجة

أمواج البحر تلفظ 12 رزمة من المخدرات ضواحي طنجة

2022-11-19 / 18:52
Photo of نقابة تدعو بنموسى الى الاهتمام بالأمازيغية بدل استنزافها بأعباء إضافية

نقابة تدعو بنموسى الى الاهتمام بالأمازيغية بدل استنزافها بأعباء…

2022-11-19 / 18:10
Photo of واقعة التسمم الغذائي بسطات…أحد الضحابا يلفظ أنفاسه داخل العناية المركزة

واقعة التسمم الغذائي بسطات…أحد الضحابا يلفظ أنفاسه داخل العناية…

2022-11-19 / 17:55
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 89 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 89 إصابة جديدة 

2022-11-19 / 16:30
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-11-19 / 15:35
Photo of اليوم العالمي للرجل والمرحاض في نفس اليوم… صدفة أم رسالة مشفرة؟

اليوم العالمي للرجل والمرحاض في نفس اليوم… صدفة أم…

2022-11-19 / 14:28

‫4 تعليقات

  3. ان الآخر لم يرد اسمي في لائحة الشطر السادس مع العلم انني جددت ملف الوثائق المطلوبة بتاريخ 27ابريل2021م وان فترة التكوين هي 1992-1994 فما هو المشكل؟

  4. ان الآخر لم يرد اسمي في لائحة الشطر السادس مع العلم انني جددت ملف الوثائق المطلوبة بتاريخ 27ابريل2021م وان فترة التكوين هي 1992-1994 فما هو المشكل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق