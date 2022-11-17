التعليم: نشر لوائح المستفيدين من التعويض اليومي عن التدريب

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نشر لوائح المستفيدين من التعويض اليومي عن التدريب، عبر بوابتها الإلكترونية، برسم الشطر السادس.

وحسب بلاغ للوزارة، فتخص هذه المبادرة الأساتذة الذين التحقوا بمراكز التكوين التابعة للوزارة، إلى غاية سنة 1996، وسبق لهم ايداع طلباتهم إلى غاية 11 نونبر 2022.

ودعت الوزارة المستفيدين الواردة أسمائهم في اللوائح المذكورة إلى الحضور إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر المتواجدة بمنطقة العرفان بالرباط، من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور.

وأكدت الوزارة، أنها خصصت خلية خاصة باستقبال المعنيين بالأمر، من أجل ضمان الظروف لإنجاح هذه العملية.

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