مؤتمر مراكش .. الدكتور مورغان شيتي: الامراض العقلية تشكل خطر يهددنا مستقبلا

2022-11-17 / 12:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شدد الدكتور الجنوب افريقي “مورغان شيتي” في عرض قدمه خلال المناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي تحتضنها مدينة مراكش خلال الاسبوع الجاري، بأهمية الاشتغال على الصحة العقلية لأنها تشكل خطر يهدد مستقبل البشرية بحسب تعبيره.

وقال مورغان ان هذه المناظرة التي تأتي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تعد سابقة من نوعها تخرج عن نطاق تفكرينا العادي في تناول قضايا الصحة بالقارة. السمراء .

وأضاف المتحدث نفسه ، أن الغاية من المناظرة الأفريقية حول المخاطر الصحية هو إعداد وثيقة تبقى مفتوحة من أجل أن يستكملها العلم .

مشيرا على ضرورة تغيير تفكيرنا في تناول قضايا الصحة ، من أجل مساعدة الناس على تجاوز سلوكات تهدد صحتهم ومحيطهم البشري .

ونبه مورغان خلال المناظرة العلمية بضرورة أن تتجاوز بعض الأنظمة القانونية لدى الدول الافريقية، التعامل مع المدمنين، حيث لازالت تجرم قوانينها تناول المخدرات، ووضع المدمن في خانة ” الاجرام” عوض مرافقته ومشاركنه في الاستشفاء، بل أن هناك سلوكات اذا ما تم نهجها سنقلص من حجم الادمان، و لابد ان نشرح للمريض ليكون في موقف يأخد قراره مع الإطار الصحي المشرف عليه، ويكون فاعلا عوض مستفيد بحسب تعبيره.

واعتبر الدكتور مورغان و هو رئيس اتحاد طبي بإفريقيا والحائز على جائزة دولية” غلوبل هيلت” في اكتشاف لقاح كورونا ، على ضرورة إحداث برامج وسياسات ذات الصلة بالادمان من الواجب اشراك المرضى والتفاعل معهم وحمايتهم بحسب ما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتغيير النظرة والسلوك تجاه المدمنين باعتبارهم مواطنين و توفير الخدمات الصحية الأساسية لهم، مشيرا أن ما يناهز 34 مليار دولار.تؤديه اقتصاديات البلدان لمواجهة الادمان .

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