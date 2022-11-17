مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

2022-11-17 / 11:55
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ع محياوي - هبة بريس

اهتز دوار مسدورة، التابع لجماعة عين عائشة نفود عمالة إقليم تاونات ليلة يوم أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص في بداية عقده الخامس، إثر تعرضه لطعنة غادرة بسكين، على يد شاب .

و فور علمهم بالواقعة حلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي للقيام بالمتعين ، و تم القبض على الجاني، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي ، وفتحت عناصر الدرك الملكي للضابطة القضائية تحقيقا أوليا حول ملابسات وقوع هذه الجريمة

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