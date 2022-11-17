نشرة انذارية: رياح قوية وزخات مطرية بهذه المدن

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن أمطارا قوية (25 إلى 40 ملم) وهبات رياح قوية (70 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 ملم، مرتقبة غدا الجمعة من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بأقاليم الحسيمة وشفشاون والعرائش وطنجة-أصيلة وتطوان ووزان.

وأضافت المديرية أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة إلى الساعة السادسة من مساء بعد غد السبت، وستهم كلا من أقاليم الحسيمة وفجيج وتاوريرت وجرادة والدريوش وجرسيف والناظور وتازة.

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