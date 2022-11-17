نشرة انذارية: رياح قوية وزخات مطرية بهذه المدن
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن أمطارا قوية (25 إلى 40 ملم) وهبات رياح قوية (70 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 ملم، مرتقبة غدا الجمعة من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بأقاليم الحسيمة وشفشاون والعرائش وطنجة-أصيلة وتطوان ووزان.
وأضافت المديرية أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 85 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة إلى الساعة السادسة من مساء بعد غد السبت، وستهم كلا من أقاليم الحسيمة وفجيج وتاوريرت وجرادة والدريوش وجرسيف والناظور وتازة.
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10 تعليقات
الحمد لله على نعمة الماء والحمدلله على استجابة الدعاء ..وجعلنا من الماء كل شيء حي.
إن الله سبحانه وتعالى أعطى لنا هذه النعمة العظيمة يجب علينا ان تعطيها قيمة وأهمية في حياتنا وإن نحافظ عليها لقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين..)
قال تعالى ( وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون..)
اللهم اسقينا غيثا نافعا لاضارا وارحم عبادك وبهيمتك إنك سميع مجيب الدعاء .
عرف المغرب خلال سنوات الماضية جفاف وقلة الأمطار لهذا يجب علينا الاحفاظ على هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا لقوله تعالى ( وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين..) صدق الله العظيم.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين ولا تجعلنا من القانطين وخفف عنا واغفر لنا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
وانزلنا من السماء ماء طهورا يحب على كل واحد منا ان نحافظ على هذه النعمة العظيمة ونعلم ابنائنا بالاحفاظ عليها ظ
لقوله تعالى ( وانزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم..)
الحمد لله على الرحمة التي انزلها الله علينا وفرحة الفلاح البسيط لقوله تعالى (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها..)
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماءا فراتا) الحمد لله على نعمة الماء والحمدلله على استجابة الدعاء من الله عزوجل انه كريم وهو على كل شيء قدير اللهم اغثنا واسقينا غيثا نافعا لاضارا يآرب ولطفك بنا يآرب