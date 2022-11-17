إيلون ماسك

أيلون ماسك: أبحث عن مدير لـ”تويتر”

2022-11-17 / 09:44
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هبة بريس - وكالات

قال أغنى رجل بالعالم، إيلون ماسك، في المحكمة يوم الأربعاء، إنه لا يريد أن يكون الرئيس التنفيذي لأي شركة.

يأتي ذلك، بعد أن أضاف ماسك “تويتر” إلى قائمة الشركات التي يرأسها، مثل شركة تصنيع السيارات الكهربائية “تسلا”، وشركة المقاولات الدفاعية الأميركية “سبيس إكس”.

وأكد ماسك أن وجوده كرئيس تنفيذي لشركة تويتر مؤقت، قائلا: “أبحث عن شخص آخر يدير الشركة”.

وجاءت تلك التصريحات، فيما يجري التحقيق مع ماسك و”تسلا” في ولاية ديلاوير على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لعام 2018 التي منحتها له الشركة، وهي خطة تعويض لا مثيل لها جعلت من ماسك مليارديراً وأغنى شخص على هذا الكوكب.

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