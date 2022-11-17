أسود الأطلس يخوضون اليوم آخر “بروفا” إعدادية قبل رسميات المونديال

هبة بريس ـ رياضة

يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم استعداداته لمونديال قطر بخوض آخر مباراة ودية عصر هذا اليوم بملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المباراة سيواجه من خلالها رفاق العميد رومان سايس منتخب جورجيا، حيث يروم المدرب وليد الركراكي وضع آخر اللمسات على كتيبته و ذلك أياما فقط قبل أول لقاء بمونديال قطر.

و سينطلق اللقاء الودي أمام جورجيا بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، و يتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا خاصة من لدن الجالية المغربية المقيمة في دولة الإمارات و باقي دول الخليج.

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