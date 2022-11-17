رسميا.. أنس زروري يعوض حارث في تشكيلة “الأسود”

2022-11-17 / 09:21
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هبة بريس

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، الدعوة إلى اللاعب أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء الأربعاء، أنه تم استدعاء زروري لتعويض اللاعب أمين حارث الذي أصيب في المباراة التي جمعت الأحد الماضي بملعب لويس الثاني بين فريقه أولمبيك مرسيليا وموناكو لحساب الدورة ال15 من البطولة الفرنسية.

وجاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا ،مساء اليوم الأربعاء، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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‫9 تعليقات

  1. اتمنى ان يكون حمد الله منسجم مع جميع اللاعبين وانس الزروري ان يعوض حارث ..

  4. رحيمي وبدون نزاع لاعب مميز شاب نتمنى ان لا يحرموه من هذا العرس الكروي..

  7. على جميع اللاعبين ان يكونوا قدر المسؤولية الكبرى وان المغرب ينتظر تأهلهم الى النهاية..

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