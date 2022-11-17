رسميا.. أنس زروري يعوض حارث في تشكيلة “الأسود”
هبة بريس
وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، الدعوة إلى اللاعب أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء الأربعاء، أنه تم استدعاء زروري لتعويض اللاعب أمين حارث الذي أصيب في المباراة التي جمعت الأحد الماضي بملعب لويس الثاني بين فريقه أولمبيك مرسيليا وموناكو لحساب الدورة ال15 من البطولة الفرنسية.
وجاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا ،مساء اليوم الأربعاء، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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9 تعليقات
اتمنى ان يكون حمد الله منسجم مع جميع اللاعبين وانس الزروري ان يعوض حارث ..
كل التوفيق والنجاح لجميع لاعبي المنتخب الوطني المغربي..
اشرف بن شرقي او رحيمي احسن بديل لحارت اللهم اشفيه ..
رحيمي وبدون نزاع لاعب مميز شاب نتمنى ان لا يحرموه من هذا العرس الكروي..
طهور ان شاء الله تعالى ل امين حارث اللاعب الخلوق ..
نتمنى ان يكون انس في المستوى الجيد وان يعوض حارث اثر إصابته..
على جميع اللاعبين ان يكونوا قدر المسؤولية الكبرى وان المغرب ينتظر تأهلهم الى النهاية..
حظوظ المنتخب الوطني المغربي كبيرة في هذا المونديال العالمي..
موفقين بإذن الله تعالى وبركاته..