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طقس الخميس.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-11-17 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول أمطار متفرقة فوق كل من منطقة طنجة والريف الغربي وغرب الواجهة المتوسطية واللوكوس.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والريف والأطلس المتوسط ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و 23 درجة بالشمال الغربي للبلاد، وبالقرب من السواحل والمناطق الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 15 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بغرب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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