فاس..” شارجور ” يتسبب في احتراق منزل بالكامل

2022-11-16 / 23:04
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ع محياوي - هبة بريس

تسبب انفجار شاحن هاتف في اندلاع حريق مهول بإحدى الشقق السكنية بحي البركة المسيرة بنسودة مساء اليوم الأربعاء.

و اتصل سكان العمارة التي توجد بها الشقة،فور وقوع الحادث بعناصر الوقاية المدنية والأمن، الذين حضروا إلى عين المكان للقيام بالمتعين، وسارعوا لإخماد الحريق الذي دمر المنزل بشكل كبير، فيما خرج بعض السكان إلى الشارع مذعورين.

و فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا في الحادثة لمعرفة أسبابها، فيما أكدت التحريات الأولى أن “شارجور” هو سبب الحريق، حيث انفجر وتسبب في الحريق الذي أتى على المنزل بالكامل.

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