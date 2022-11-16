تعزية في وفاة والد المصور الصحفي “العدلاني”

هبة بريس

يقول الله – تبارك وتعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة والد المصور الصحفي “العدلاني”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم إدارة هبة بريس بأصدق عبارات التعزية والمواساة إلى المصور الصحفي “العدلاني”، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته.

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