المنتخب المغربي

أسود الأطلس” يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة جورجيا

2022-11-16 / 22:12
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هبة بريس _ رياضة

يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بالدوحة العاصمة القطرية قبل الدخول في غمار نهائيات كأس العالم قطر 2022 المقررة في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبل.

وأجرى المنتخب المغربي الحصة التدريبية الثالثة بصفوف مكتملة، قبل السفر يوم الخميس 17 نونبر إلى الشارقة بالإمارات لمواجهة منتخب جورجيا

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