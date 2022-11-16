رفض إسباني لدعم المثليين في كأس العالم

2022-11-16 / 21:50
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هبة بريس _ متابعة

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الانضمام والمشاركة في فكرة اقترحتها عشرة منتخبات، لارتداء شعار “المثلية الجنسية” خلال كأس العالم.

وتنطلق منافسات النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم في دولة قطر، يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر من العام نفسه.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لخوض معسكر تدريبي يستمر لأيام، قبل التوجه إلى قطر من أجل خوض المنافسات

وأكد موقع cadenaser الإسباني، أن الاتحاد الإسباني رفض اقتراح عشرة منتخبات من بينها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا، لارتداء شعار “قوس قزح” الذي يشير إلى “المثلية” الجنسية.

وأبرز الموقع الإسباني تصريحات أدلى بها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، قال فيها إن لاعبيه لن يضعوا تلك الشارة على ذراعهم خلال كأس العالم.

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‫4 تعليقات

  1. إوا و الأسود ديال الأطلس ! آش قالو ؟ غادي يساندو المثليين ؟ أو على الأصح اللواطيين ؟ للنشر و لكم الشكر هبة بريس لسان كل المغاربة

  3. الفيفا اليونسكو اليونيسف الفاو ومن على شاكلتهم ماذا قدموا للشعوب المسلمة دون مقابل أنها مؤسسات عالميه أسست لهدف تعمل من أجله وتدعمه

  4. هناك حملة علنية لدعم ظاهرة المثليين والترويج لها ومن المشاركين ايضا في هذا الدعم قناة netflix العالمية

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