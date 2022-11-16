استنفار بسطات….نقل أربعين شخصا جراء تسمم غذائي بثلاثاء لولاد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يعرف قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات في هذه الاثناء، حالة من الاستنفار القصوى، جراء ورود حوالي 38 شخصا يعتقد أنهم تعرضوا لتسمم غذائي بمركز ثلاثاء لولاد نواحي دائرة ابن احمد.

وكشفت مصادر، هبة بريس، أن من بين الضحايا أطفالا ونساء ورجالا، منهم من أحيل على قسم العناية المركزة، ومنهم من تم تقديم الاسعافات الاولية له ووضعه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى ذاته.

وزادت ذات المصادر، أن الضحايا كانوا جميعا أمس الثلاثاء بالمركز التجاري بثلاثاء لولاد، الذي يصادف يوم السوق الاسبوعي، قبل أن يتعرضوا لما قيل بأنه تسمم غذائي، مما عجل بنقلهم صوب مستشفى ابن احمد لتلقي العلاجات الضرورية وهناك، قبل ان يتم احالتهم على قسم المستعجلات بسطات بعد تدهور وضعهم الصحي.

استنفار ساد بين مختلف الاجهزة الامنية والطبية والسلطات المحلية التي لازالت مرابطة هناك داخل اروقة المستشفى، فيما فتح المحققون تحقيقاتهم تحت اشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة.

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