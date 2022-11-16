المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم القديرة فريدة بليزيد

نجلاء مزيان

وسط تصفيقات الجمهور العريض و شهادات النجوم في حقها كمفخرة و أيقونة مغربية، كرمت يومه المنتجة و المخرجة و السيناريست المغربية فريدة بليزيد بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 19.

و في هذا الصدد، أعربت المخرجة المقتدرة عن شكرها الكبير لجلالة الملك محمد السادس و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، موجهة إليهما أسمى عبارات الحب و التقدير، على رعايتهما لهذه التظاهرة الفنية الكبيرة.

و أضافت قائلة أن تنوع الثقافات هو ثروة حقيقية للإنسانية، ساردة بعض من تفاصيل طفولتها،تلك المتعلقة بذهابها رفقة والدتها لدور السينما لمشاهدة الأفلام الإسبانية أو المصرية أو الهندية.

وفي سياق متصل،وجهت المتحدثة ذاتها شكرها العميق لكل أفراد عائلتها على وقوفهم جنبها و مساندتها،مختتمة كلامها ب:” اعملوا في عمل أنتم تحبونه و استمعوا دائما لقلبكم”.

و سلم الممثل و المغني الذى ينتمي إلى عائلة لها باع طويل في الموسيقى المغربية يونس ميكري ذرع التكريم لأيقونة الفن السابع فريدة بليزيد.

و استطاعت المنتجة و السيناريست و المخرجة المغربية فريدة بليزيد بصم إسمها في عالم كان حكرا على الرجال في السبعينات،كما تعتبر أحد أوجه السينما المغربية، ومن بين المخرجات الأوائل اللواتي نقلن قضية المرأة على الشاشة الكبرى، حيث عالجت من خلال أعمالها الفنية، قضايا مجتمعية عميقة، أخذت الجمهور لعوالم فنية وجمالية متفردة.

فريدة بليزيد من مواليد سنة 1948 بطنجة، خريجة المعهد العالي للدراسات السينمائية (باريس)، أخرجت فيلم باب السماء مفتوح، وكتبت عدة سيناريوهات لأفلام جرحة في الحائط و عرائس من قصب، كما كتبت أفلاما في التسعينات للمخرج محمد عبد الرحمن التازي.

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