المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم القديرة فريدة بليزيد
وسط تصفيقات الجمهور العريض و شهادات النجوم في حقها كمفخرة و أيقونة مغربية، كرمت يومه المنتجة و المخرجة و السيناريست المغربية فريدة بليزيد بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 19.
و في هذا الصدد، أعربت المخرجة المقتدرة عن شكرها الكبير لجلالة الملك محمد السادس و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، موجهة إليهما أسمى عبارات الحب و التقدير، على رعايتهما لهذه التظاهرة الفنية الكبيرة.
و أضافت قائلة أن تنوع الثقافات هو ثروة حقيقية للإنسانية، ساردة بعض من تفاصيل طفولتها،تلك المتعلقة بذهابها رفقة والدتها لدور السينما لمشاهدة الأفلام الإسبانية أو المصرية أو الهندية.
وفي سياق متصل،وجهت المتحدثة ذاتها شكرها العميق لكل أفراد عائلتها على وقوفهم جنبها و مساندتها،مختتمة كلامها ب:” اعملوا في عمل أنتم تحبونه و استمعوا دائما لقلبكم”.
و سلم الممثل و المغني الذى ينتمي إلى عائلة لها باع طويل في الموسيقى المغربية يونس ميكري ذرع التكريم لأيقونة الفن السابع فريدة بليزيد.
و استطاعت المنتجة و السيناريست و المخرجة المغربية فريدة بليزيد بصم إسمها في عالم كان حكرا على الرجال في السبعينات،كما تعتبر أحد أوجه السينما المغربية، ومن بين المخرجات الأوائل اللواتي نقلن قضية المرأة على الشاشة الكبرى، حيث عالجت من خلال أعمالها الفنية، قضايا مجتمعية عميقة، أخذت الجمهور لعوالم فنية وجمالية متفردة.
فريدة بليزيد من مواليد سنة 1948 بطنجة، خريجة المعهد العالي للدراسات السينمائية (باريس)، أخرجت فيلم باب السماء مفتوح، وكتبت عدة سيناريوهات لأفلام جرحة في الحائط و عرائس من قصب، كما كتبت أفلاما في التسعينات للمخرج محمد عبد الرحمن التازي.
17 تعليقات
تعرفنا عليها كاتبة لسيناريو عرائس من قصب مع المخرج الجيلالي الفرحاتي
ومسيرتها الفنية تأخرت بعد ذلك كمخرجة لها رؤية وطنية شاملة
امرأة مبدعة تستحق التكريم
تستحق أفضل تكريم
هذه المرأة المبدعة الطنجاوية الأصيلة ، تستحق التكريم والتنويه لما قدمته للسينيما والتلفزة من إلاخراج والسناريو، أطال الله في عمرها
أحترم كثيرا هذه السيدة كان لي معها حوار في برنامج تلفزي حول موضوع النموذج التنموي الجديد ،تحياتي لها
بنت مدينتي و حيينا الجميلة المثقفة فريدة بليزيد
انها امرأة رائعة تستحق التقدير والتمجيد والاحترام،
تكريم مستحق لمسارها المتميز…هنيئا لها وللسينما المغربية.
تكريم مستحق تحياتي تقديري محبتي إحترامي لللمخرجة المغربية الأصيلة فريدة بليزيد دمت مبدعة متألقة
مكانها الطبيعي وزارة الثقافة إن سمحوا لها بممارسة مهامها الثقافية وتشجيع الإبداع والمبدعين ومحاربة ما سمي الذوق .
الف تحية تقدير للفنانة المخرجة فريدة باليزيد
بارك الله في عمرها و متعها بنعمة الصحة و العافية و طول العمر
تستحق التكريم والتقدير .انها مخرجة مقتدرة ملمة بالفن السينمائي.خرجت احسن الممتلين.
اهل للتكريم والتقدير.
بالتوفيق ان شاء الله و مزيد من التألق
ما شاء الله عليك اللا فريدةالله يحفظك ويرزقك بالصحة وطول العمر منورة
المواطنون في حاجة إلى تخفيض اسعار المعيشة وايجاد مناصب شغل للشباب العاطل وليس المهرجانات الفارغة التي تبدر فيها اموال طائلة من خزينة الدولة دون طاىل من وراىها