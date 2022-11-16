انقلاب حافلة خريبكة.. المحكمة تقضي بحبس السائق ومساعده

هبة بريس _ خريبكة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ في حق سائق الحافلة، ومساعد سائق الحافلة التي انقلبت بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح غشت الفارط مخلفة عددا من القتلى.

وقضت المحكمة المذكورة بسجن سائق الحافلة أربع سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 22 ألف درهم، ومساعده أربعة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 700 درهم.

وكان الحادث الذي نجم عن انقلاب حافلة للمسافرين بالطريق الوطنية رقم 11، قد خلف وفاة 29 راكبا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وأمرت النيابة العامة حينها بوضع سائق الحافلة تحت المراقبة الطبية، والاستماع إليه في محضر رسمي، ثم وضعه رفقة مساعده رهن الحراسة النظرية من أجل متابعتهما بحسب المنسوب إليهما.

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