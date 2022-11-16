قضية مق..تل الطالب أنور ..تأجيل استنطاق المتهمة وقاضي التحقيق يستمع لأصدقاء الضحية

هبة بريس - مكتب طنجة

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء ، لأصدقاء الطالب أنور العثماني ضحية جريمة القتل التي هزت الرأي العام الوطني، فيما تم تأجيل استنطاق المتهمة .

وقالت مصادر مطلعة ل”هبة بريس ” أن غياب دفاع المتهمة بسبب تزامن التحقيق مع اضراب المحامين احتجاجا على مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 ، أجل جلسة الاستنطاق بعد تمسك دفاع الفتاة القاصر( المتهم) بالحضور.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قد قرر في وقت سابق متابعة المشتبه فيها بتهم القتل العمد والسرقة وإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة كانت مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 5 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.

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