“موراتينوس” بمراكش…” مع الاسف افريقيا تقدم دائما كقارة للاوبئة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر ميغيل آنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات ، في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي تستضيفها مدينة مراكش، عن أسفه من تقديم القارة الأفريقية دائما كقارة للاوبئة، دون وضع الاصبع على مكامن الخلل ومساعدتها على تخطي هذا الوضع .

واشاد موراتينوس في كلمته، المجهودات الكبيرة التي يبدلها الملك محمد السادس مع زعماء الدول الافريقية، من أجل تنمية القارة السمراء وسكانها .

وقال موراتينوس أن المغرب بلده الثاني، دائم على زيارته، وان المملكة لها دور كبير في افريقيا، مؤكدا أن مثل هذه المناظرات لابد ان تكون محطة لتقاسم الافكار، وان الانسان هو جسد يتلاقى فيه ما هو روحي فيزيائي وكذلك الحمولة الثقافية، وان القارة الأفريقية يجب وضعها في مكانة تليق بها، وان الملك محمد السادس يشتغل على ذلك مع الحكام الأفارقة.

واستعرض موراتينوس تجربة جائحة كورونا وتداعياتها عالميا وعلى القارة الأفريقية، مشيرا أن تلك الفترة المظلمة من زمن الاوبئة كشفت عن نقص في التضامن بين القارات، مؤكدا أن لا محيد عن الاشتغال سويا على عدة جوانب منها الصحة لضمان الامن بالقارة .

مضيفا أن اجندات 20 على 30 يجب اعطاءها أولوية في السياسات الحكومية خصوصا قطاع الصحة والوقاية من مخاطر المهددة للصحة العامة.

ولم يفت مغيل موراتينوس ان الجانب الثقافي الديني الاجتماعي لابد ان يكون في صلب سياسات الحكومات او المنظمات .

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