تعيين المالكي ..الأم المغربية توقفت عن الإنجاب منذ 1990 !!

هبة بريس

اتسع الفضاء الأزرق “فايسبوك ” للتداول في تعيين الملك محمد السادس،، يوم الاثنين، الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وصدر تعيين المالكي، من خلال بلاغ ملكي قال إن الملك زود المالكي بـ “توجيهاته قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب”.

كما أكد الملك، حسب نفس البلاغ، على “ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد

عزيز إدامين، باحث في مجال حقوق الإنسان تساءل ان كانت الأرض المغربية والأم المغربية توقفت عن الإنجاب منذ 1990 عندما عين المالكي أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب والمستقبل .

وأضاف “المالكي ، مر بكل مؤسسات الدولة، استشارية، برلمانية ، حكومية، وكان دائما موضوع انتقاذ وفشل.. المالكي، حتى الطبيعة تستحي ان تكلفه بمهمة نظرا لسنه.وحتى العقل يستعصي عليه تبرير إعادة “تدوير” مادة لعشرين مرة، والأخلاق تأنف على نفسها أن تكون سجينة أهواء شخصية …”

يذكر أن المالكي المولود عام 1946، سبق له أن عين عام 1990 على رأس مجلس الشباب والمستقبل، وعُيِّن سنة 1998 وزيراً للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ، ثم وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر عام 2002 التي قادها إدريس جطو، وهو عضو برلماني منذ عام 1993 وفي عام 2016 عين رئيسا لمجلس النواب .

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